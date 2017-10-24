Псковские власти отчитались о решении вопросов из президентской «зеленой папки»

11:21, 24 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 24 октября, на заседании администрации Псковской области был рассмотрен отчет о рассмотрении обращений жителей региона, поступивших на «Прямую линию с Владимиром Путиным», состоявшуюся 15 июня. Напомним, эти 32 обращения (так называемая «зелёная папка») были переданы президентом 14 августа Андрею Турчаку, являвшемуся на тот момент губернатором области.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, начальник контрольного управления администрации региона Татьяна Смирнова напомнила, что все эти обращения было поручено курировать профильным вице-губернаторам. При этом в соответствии с федеральным законом № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» предельный срок рассмотрения данных обращений истёк 15 сентября.

Обращения были распределены между псковскими вице-губернаторами в соответствии со сферами их ведения. Больше всего обращений – 16 – получил курирующий ЖКХ заместитель губернатора области Александр Кузнецов. 11 обращений были направлены курирующей социальную сферу первому заместителю губернатора области Вере Емельяновой. Заместитель губернатора области – руководитель аппарата администрации области Максим Жаворонков рассмотрел 4 обращения. 1 обращение было направлено курирующему экономическую сферу вице-губернатору Сергею Перникову.

Александру Кузнецову были переданы два обращения по вопросам регулярного автобусного сообщения: из деревни Рядобжа Островского района (Государственный комитет области по транспорту сообщил о возможном включении дороги в план ремонта дорог на 2019 год) и из деревни Лющик Плюсского района (заявитель сообщил о трудностях добраться ежедневно на работу в Плюссу и обратно: администрация Плюсского района сообщила заявителю о возможности рассмотрения вопроса о предоставлении жилья в посёлке Плюсса).

Четыре вопроса касались железнодорожного сообщения: речь в них шла о восстановлении пригородных поездов «Великие Луки – Себеж», «Великие Луки – Нелидово», «Великие Луки – Новосокольники» и «Псков – Пыталово».

Татьяна Смирнова отметила, что обращения с просьбами о возобновлении указанных маршрутов поступали в администрацию области ранее, меры по их возможному решению обсуждались, но в ближайшей перспективе компенсация убытков от пассажирских перевозок по данным маршрутам средствами областного бюджета невозможна. Заявителям разъяснено, что во всех случаях отмена маршрутов железнодорожного транспорта и замена на автобусное сообщение связана с экономической убыточностью маршрутов.

Ряд вопросов касался газификации населённых пунктов в Плюсском, Новоржевском и Островском районах - в результате гражданам были даны разъяснения о порядке рассмотрения таких вопросов, о перспективах проведения поэтапных мероприятий по газификации.

Несколько вопросов касались технического состояния дорог. Так, было обращение о ненадлежащем состоянии дороги по населенным пунктам Ногино, Глушни, Рядобжа, Шенихово Островского района. Госкомитет Псковской области по транспорту сообщил заявителю, что дорога по названным населенным пунктам Островского района может быть включена в план работ на 2019 г.

Также было обращение о строительстве моста через реку Кебь, где было подтопление в этом году. По вопросу строительства моста принято решение о разработке проектно-сметной документации. Контракт на разработку проектно-сметной документации заключен 15 июня 2017 года, срок реализации проекта – 30 апреля 2018 года.

Из Пскова пришел вопрос о необходимости ремонта двора возле дома № 12 по улице Народной в Пскове. Заявительнице сообщили, что план на 2017 год уже был сформирован, и объяснили порядок обращения для включения двора в план на будущий год.

Также одной из проблем, отмеченных в сразу в двух обращениях, является полигон бытовых отходов, который в связи с расширением границ города оказался в его черте. Согласно решению Псковского городского суда срок эксплуатации городской свалки заканчивается 31 декабря 2017 года. Заявителям сообщили о поиске места для нового полигона ТБО.

Три обращения, поступившие Вере Емельяновой, касались обеспечения льготными лекарствами. Все они были удовлетворены, граждане обеспечены лекарственными препаратами по всем выписанным в 2017 году льготным рецептам в полном объеме.

Два обращения касались вопросов получения жилищных субсидий по программе «Молодая семья» в связи с тем, что один из супругов в семьях, стоявших в очереди, приближался к возрасту 36 лет, после чего участие семьи в программе будет невозможно. В ответ были даны разъяснения о том, что предоставление субсидии семье во внеочередном порядке не представляется возможным в связи с нарушением прав других семей.

Из Порховского района и Пскова поступило два обращения о низкой зарплате педагогов дополнительного и дошкольного образования. Гражданам были даны разъяснения по структуре заработной платы, в которой размер заработной платы определяется стимулирующими выплатами в зависимости от объема и качества выполненной работы.

Также на «Прямую линию» поступал вопрос о погашении задолженности по заработной плате за 2009 год работникам завода ООО «Интрафлекс»: из резервного фонда администрации области сотрудникам завода была выплачена материальная помощь.

Кроме того, было рассмотрено обращение гражданина из числа детей сирот, которому сейчас исполнилось уже 40 лет: в своё время он не обращался за предоставлением жилья после выпуска из детского дома. Главное государственное управление социальной защиты населения проанализировало архивные документы, начальник управления встретился с заявителем. В настоящее время решение вопроса невозможно без судебного решения, но предварительно требуется отказ в удовлетворении просьбы гражданина, который может быть обжалован в судебном порядке. Заявителю дана соответствующие разъяснения, пояснила Смирнова.

Максим Жаворонков рассмотрел несколько вопросов, которые касались состояния жилищного фонда и деятельности управляющих компаний.

Так, житель Острова жаловался на отказ администрации района признать его жилой дом аварийным. Специалисты госкомитета по жилищному и строительному надзору обследовали многоквартирный дом № 29 по улице 25 Лет Октября и составили заключение о наличии оснований для признания дома аварийным и подлежащим сносу, так как стены, перекрытия и крыша потеряли свои несущие свойства.

В результате администрации Островского района было предложено рассмотреть вопрос об обследовании дома межведомственной комиссией в установленном порядке для принятия решения по признанию дома аварийным в срок до 4 сентября. Однако комиссия администрации Островского района заявила, что дом находится в удовлетворительном состоянии, не является аварийным, но жилые помещения дома требуют проведения текущего ремонта. В результате заявителю был направлен промежуточный ответ, а вопрос остался на контроле ввиду несогласия госкомитета с позицией муниципальной межведомственной комиссии.

Ещё одно обращения поступило от жителя дома № 14 по улице Совхозной в Плюссе, который не значится в перечне многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 и подлежащих расселению, поэтому не может быть участником программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах». В реестре вновь выявленного аварийного жилья дом № 14 по улице Совхозной в поселке Плюсса Псковской области также не значится. Заявителю был разъяснен порядок обращения в органы местного самоуправления области в соответствующем порядке с целью проведения обследования жилых помещений.

Кроме того, из-за обращения от жителя дома № 35 по улице Тракторной з Новосокольниках госкомитет по строительному и жилищному надзору в рамках лицензионного контроля провел проверку в отношении управляющей компании ООО «ЖЭУ Новосокольники». По результатам проверки выдано предписание ООО «ЖЭУ Новосокольники» на проведение работ по содержанию жилого фонда.

Максиму Жаворонкову также был поручен контроль за рассмотрением обращения жительницы деревни Малахово Новосокольнического района о водоснабжении населённого пункта. Просьба заявительницы была удовлетворена – в деревне был построен четвертый колодец общего пользования, место установки колодца было согласовано с населением.

Наконец, вице-губернатору Сергею Перникову был поручен контроль за обращением, которое касалось изъятия у гражданина земельного участка, на котором уже построен жилой дом: после выдачи всех разрешений выяснилось, что участок относится к землям лесного фонда.

Псковской природоохранной межрайонной прокуратурой было установлено, что в результате недобросовестных действий третьих лиц лесной участок площадью 3 га незаконно выбыл из владения Российской Федерации и был поставлен на государственный кадастровый учет с категорией «земли населенных пунктов», затем разделен на 11 земельных участков с присвоением отдельных кадастровых номеров и распродан гражданам, в том числе супруге заявителя.

Псковский природоохранный межрайонный прокурор, действующий в интересах Российской Федерации, обратился в суд с иском об истребовании у гражданки земельного участка и аннулировании записи о государственной регистрации права собственности.

Решением Псковского районного суда Псковской области исковые требования удовлетворены.

Для детальной проработки вопросов, изложенных в обращении, были направлены запросы в правоохранительные органы, в территориальный орган Росимущества. В связи с данным обращением прокуратурой области проведена дополнительная проверка. С учетом ее результатов заявитель будет принят в приемной президента РФ в Псковской области 27 октября 2017.

Врио губернатора Псковской области попросил Татьяну Смирнову еженедельно лично отчитываться ему о ходе решения указанных вопросов.