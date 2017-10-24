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Общество

Отношения Псковской области и Белоруссии в строительной сфере серьёзно продвинулись, считает Александр Соловьев

Отношения Псковской области и Белоруссии в строительной сфере серьёзно продвинулись, заявил заместитель начальника Главного управления России - начальник управления регионов России МИД Белоруссии Александр Соловьев в прямом эфире проекта ПАИ-live.

Он отметил, что псковскую школу в Борисовичах строили в том числе белорусские строители из белорусских стройматериалов. По словам Александра Соловьева, сотрудничество с Псковской областью, в том числе, нацелено на Ленинградскую и Новгородскую. Он также добавил, что у белорусских строителей есть хорошие перспективы работы с Псковской областью, и что соседство регионов даёт возможность развития торговой и промышленной инфраструктуры

«Нам очень приятно проводить это мероприятие в стенах ПсковГУ», - прокомментировал Александр Соловьёв проходящее в Пскове 49-е заседание постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании Союза Белоруссии и России по вопросам строительства Союзного государства. Он подчеркнул, что тема, которая взята на обсуждение, важна для развития отношений в сфере образования. Спикер пояснил, что обучение псковских студентов возможно в Белоруссии, как и белорусских – в Пскове. «Я надеюсь, что студенты из Белоруссии чувствуют себя тут комфортно, так как все находится близко», - заключил он.

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