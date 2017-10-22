Аварийный резерв оборудования и более 100 бригад подготовлены в «Псковэнерго» к зиме

11:39, 24 октября 2017, ПАИ

В преддверии осенне-зимнего периода в «Псковэнерго» создан аварийный резерв оборудования и материалов на сумму не менее 18 млн 784 тыс рублей, сообщил первый заместитель директора - главный инженер филиала Андрей Кузьмин на пресс-конференции 24 октября. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, аварийный запас укомплектован на 100%. В каждом производственном отделении предусмотрены финансовые средства на заправку техники, приём и размещение дополнительных сил и средств.

Для проведения ремонтных работ при возникновении нарушений электроснабжения в «Псковэнерго» подготовлены 97 аварийно-восстановительных и 13 мобильных бригад, способных оказывать помощь за пределами своих сетевых районов. Они оснащены аварийными осветительными установками «Световая башня» для обеспечения работ в ночное время и в общей сложности 149 единицами техники. Кроме того, в арсенале псковских энергетиков имеются гусеничные снегоболотоходы, снегоходы «Тайга» и «Буран», трактора, автоподъемники и полуприцепы-тяжеловозы, 46 передвижных резервных источников снабжения электроэнергией общей мощностью 2375 кВт сроком доставки и подключения не более двух часов. 291 резервный источник электроснабжения имеется у потребителей.

Андрей Кузьмин рассказал, что подготовка «Псковэнерго» к зиме предполагала, в первую очередь, реализацию масштабной ремонтной программы. С начала года в электросетевом хозяйстве региона отремонтированы свыше 3,1 тыс. км линий электропередачи 0,4-110 кВ с заменой 1 тыс. 246 опор и 11 тыс. 377 изоляторов, 942 подстанций распределительной сети 10/0,4 кВ и 30 подстанций 35-110 кВ. Кроме того, произведена расчистка 4,3 тысяч га просек в охранных зонах воздушных линий.

В соответствии с графиками произведены все запланированные совместные учения и тренировки по тематике, связанной с выполнением аварийно-восстановительных работ в условиях низких температур и подключению резервных источников электроснабжения.

В рамках подготовки к зиме в каждом районе проводились тренировки оперативного персонала с предприятиями ЖКХ (в общей сложности проведено 28 тренировок с подключением передвижного дизель-генератора). Каждый специалист из числа оперативного персонала ежеквартально в обязательном порядке участвует в контрольных противоаварийных тренировках - в «Псковэнерго» на 2017 год было запланировано проведение 895 таких мероприятий.

Андрей Кузьмин добавил, что с персоналом аварийно-восстановительных бригад «Псковэнерго», филиалов МРСК Северо-Запада из соседних регионов («Новгородэнерго», «Ленэнерго»), с подразделениями ГУ МЧС России по Псковской области, региональными органами власти и местного самоуправления, а также подрядными организациями проводятся совместные учения по отработке взаимодействия при ликвидации массовых отключений электросетевых объектов.

Каждый год «Псковэнерго» проводит такие учения с организацией деятельности штабов на базе разных производственных отделений, отметил спикер. Так, в прошлом году масштабные учения проводились в Великолукском районе (Южные электрические сети), в этом году - в Гдовском районе (Северные электрические сети). Еще одна масштабная внеплановая тренировка пройдет 16-17 ноября с участием основных территориальных сетевых организаций, которые функционируют на территории Псковской области.

Андрей Кузьмин сообщил, что 11 октября состоялось подписание акта готовности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» к предстоящей зиме. Этому предшествовала комплексная проверка энергокомпании комиссией, в состав которой вошли представители Северо-Западного управления Ростехнадзора, ПАО «МРСК Северо-Запада», АО «Системный оператор ЕЭС», регионального управления технадзора ПАО «Россети» и ГУ МЧС России по Псковской области. Работу комиссии возглавлял заместитель главного инженера по эксплуатации МРСК Северо-Запада Виктор Абаимов.

Подписание акта готовности является свидетельством того, что производственные отделения «Псковэнерго» выполнили все основные и дополнительные требования по подготовке к безаварийной работе в зимних условиях, заключил Андрей Кузьмин.