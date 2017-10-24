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Политика

Смена губернатора Псковской области не ослабит сотрудничество региона с Белоруссией

Смена губернатора Псковской области не ослабит сотрудничество региона с Белоруссией. Об этом сегодня, 24 октября, в прямом эфире ПАИ-live заявил заместитель начальника Главного управления России - начальник управления регионов России МИД Белоруссии Александр Соловьев.

«Белорусская сторона и минский автомобильный завод участвуют в поставке техники, автобусов в Псковскую область. Речь даже идет о проекте на несколько лет, планируются также поставки запчастей. Мы надеемся, что Псков уже скоро украсят белорусские автобусы», - рассказал Александр Соловьев. При этом, по его словам, продукция завода «Псковкабель» очень востребована в Белоруссии.  

Говоря о строительстве в Пскове «белорусского квартала» Александр Соловьев отметил, что реализация такого проекта возможна. Он также заявил, что «первой ласточкой» в рамках социальных проектов в Пскове выступала новая школа в Борисовичах, построенная при участии белорусских строителей. «Мы подтвердили свой статус и квалификацию, и доказали то, что белорусы могут браться не только за коммерческие проекты, но и за социальные. В Санкт-Петербурге мы строим «Белорусский квартал», а в Минске – «Санкт-Петербургский».

«Проекты, которые мы реализуем совместно, всегда взаимосвязаны. Они взаимовыгодные, никогда не бывает односторонних решений», - заключил Александр Соловьев.

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