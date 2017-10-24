Расходы на доставку сотрудников МФЦ компенсируют волостям из бюджета Псковской области

11:50, 24 октября 2017, ПАИ

Постановление о порядке предоставления и распределения трансфертов из областной казны бюджетам районов на возмещение затрат по созданию условий для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на территории сельских поселений утверждено на заседании администрации Псковской области 24 октября. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

С докладом по вопросу выступил руководитель областного управления по связи и массовым коммуникациям Юрий Колесников, который заметил, что для обоснования принятия этого постановления нужен небольшой экскурс в историю развития проекта Многофункционального центра в регионе. Он напомнил, что сам проект МФЦ стартовал в связи с принятием указа президента РФ, с целью обеспечить к 2015 году возможность для граждан по месту пребывания получать госуслугии в режиме «одного окна». Федеральные ведомства разработали нормативы, согласно которым одно окно в МФЦ обслуживает до 5000 жителей, а в некрупных населённых пунктах с числом жителей от 1000 человек должны быть открыты окна территориально обособленных структурных подразделений, каждое из которых сможет обслуживать до 2000 человек. Юрий Колесников уточнил, что ТОСП обслуживаются сотрудниками отделов МФЦ выездным образом - 1 раз в неделю по 4 часа. При этом услугами МФЦ должны были быть охвачены более 90% жителей.

Однако в Псковской области, по его словам, насчитывается 8,5 тысяч населённых пунктов, и при этом 26% граждан проживают там, где численность населения не достигает 1000 человек. В результате в 2014 году была разработана и утверждена схема размещения МФЦ: 24 отдела в муниципалитетах и 132 ТОСП с 274 окнами обслуживания. Также было подписано соглашение между администрацией области и Минэкономразвития о выделении из федерального бюджета субсидии в размере 48 млн рублей на создание сети МФЦ.

Но в 2015 году, продолжил докладчик, объем субсидии был сокращен на 5%, и в результате количество действующих окон МФЦ сократилось до 260. В 2016 году обслуживались только 33 ТОСП для обеспечения показателя в 90% охвата населения. В 2017-м было организовано обслуживание всех 132 ТОСП за счет привлечения транспорта администраций сельских поселений для доставки сотрудников МФЦ, однако необходимо копменсировать застраты глав волостей на ГСМ. «Это можно делать двуступенчатой субсидией», - сказал Юрий Колесников и пояснил, что сначала целевая субсдия предоставляется районам, а те, в свою очередь, направляют средства волостям - из расчёта 3 рубля 89 копеек за 1 км пробега.

Затем с докладом выступил директор ГБУ ПО «МФЦ» Джамиль Хидристанский. Он отметил, что лучше было бы организовать работу ТОСПов по заявкам глав поселений и звонков на «горячую линию», чтобы исключить «пустые прогоны», уменьшить нагрузку на глав поселений и минимизировать расходы областного бюджета. «Такой механизм доводился до Минэкономразвития, но не нашёл понмания и поддержан не был», - сообщил Джамиль Хидристанский.

Также высказывались предложения доставлять сотрудников МФЦ до ТОСПов на транспорте соцслужбы, однако против выступил заместитель губернатора - руководитель аппарата администрации области Максим Жаворонков. По его мнению, создание такой сети ТОСПов выглядит как профанация, так как количество поданых заявлений мизерное, а чтобы получить услуги гражданам всё равно, как правило, приходится ехать в райцентр. Он отметил, что данное постановление надо принять, чтобы рассчитаться с волостями за уже понесённые им расходы, но необходимо вести переговоры с Минэкономразвития для пересмотра требований к организации ТОСПов в небольших населённых пунктах.

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников согласился с этой позицией и попросил подготовить материалы для обращения к министру до конца недели.