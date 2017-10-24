Псков вошел в десятку лучших городов для путешествий петербуржцев в новогодние праздники

16:06, 24 октября 2017, ПАИ

Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru определил, в какие города России отправятся петербуржцы на новогодние праздники. В топ-10 внутрироссийских направлений, где петербуржцы планируют отдохнуть в новогодние праздники, вошли Карелия, Ленинградская область, Вологодская область, Сочи, Москва, Псков, Великий Новгород, Ялта, Казань и Тверь, сообщили Псковскому агентству информации в компании Tvil.ru.

По данным портала, в Псков петербуржцы поедут отдыхать в новогодние праздники в среднем на 2,5 дня и потратят на проживание 2,8 тысяч рублей в сутки, в Карелию - на 4 дня (3 тысячи рублей), Ленинградскую область - на 3 дня (3,3 тысячи рублей), в Великий Устюг - на 4,5 дня (5 тысяч рублей в сутки), в Сочи - на 7 дней (3,8 тысячи рублей), а в Москву - на 3 дня (3 тысячи рублей).

В Карелии для проживания выбирают Петрозаводск, Олонец, Медвежьегорск, Костомукшу, Лахденпохью и Калевалу, а в Ленинградской области самый популярный - Выборг.

Рейтинг составлен по данным броней гостиниц, квартир и гостевых домов, совершенных из Санкт-Петербурга для проживания с 30 декабря по 8 января 2018 года.