Александр Летягин: Соглашение между ПАО «Россети» и администрацией Псковской области будет исполнено, несмотря на смену главы региона

12:18, 24 октября 2017, ПАИ

Соглашение, подписанное в августе между ПАО «Россети» и администрацией Псковской области, будет исполнено, несмотря на смену главы региона. Об этом заявил генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» Александр Летягин на пресс-конференции 24 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Соглашение будет исполнено, - подчеркнул Александр Летягин. - Мы долго его прорабатывали. В августе оно было подписано в формате, которое устраивало и «Россети», и регион». По его словам, в документе оговаривается, что принятые решения не должны влиять на темпы роста тарифа. «За счет новых технологий мы стараемся найти оптимальные решения», - заметил генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада».

Также он заверил, что в Великих Луках будет создана модель «цифрового РЭС». «За этим будущее, мы нацелены идти в ногу со временем. Мы стараемся быть в авангараде», - сказал Александр Летягин и добавил, что создание такой модели, в том числе, даст дополнительные точки для оптимизации тарифов.

По плану, реализация проекта начнётся в следующем году в Великих Луках и Великолукском районе. «Цифровой РЭС» позволит обеспечить 100% уровня наблюдаемости распределительной сети; качество электрической энергии в соответствии с действующими НТД РФ; даст возможность подключения потребителей любой категории надежности; снизит уровень потерь в распределительной сети на 20% и операционные расходы на 20%.