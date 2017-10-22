Псковский филиал Россельхозбанка направил на развитие малого и среднего бизнеса региона порядка 1,7 млрд рублей

17:50, 24 октября 2017, ПАИ

За 9 месяцев 2017 года Псковский филиал Россельхозбанка предоставил предприятиям сегмента МСБ заемных средств на сумму порядка 1,7 млрд рублей, из которых на финансирование сезонных работ было направлено около 750 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в банке.

Так средний бизнес региона профинансирован более чем на 1,3 млрд рублей, из них на сезонные работы предоставлено 700 млн рублей. Сегменту малого и микро бизнеса выдано порядка 400 млн рублей, в том числе 58 млн рублей на сезонные работы. В настоящее время в филиале на обслуживании находится около 1,7 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей малого и среднего бизнеса.

«Филиал активно участвует в поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства региона. По состоянию на 1 октября 2017 года объем кредитного портфеля Псковского филиала в сегменте МСБ превысил 2 млрд рублей. Широкая линейка банковских программ, включающая кредиты, депозиты и зарплатные проекты, направлена на удовлетворение потребностей в финансовых продуктах и услугах различных групп клиентов», - отметил директор Псковского филиала Россельхозбанка Александр Тихомиров.