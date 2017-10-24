14 псковских школьников стали юнармейцами в День спецназа

12:24, 24 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 24 октября, в День подразделений специального назначения в Пскове на территории бригады спецназа в Промежицах прошло торжественное построение. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в этот день 14 юных псковичей, произнеся торжественную клятву, стали участниками Юнармейского движения.

На плацу бригады в строю с разведчиками стояли участники движения и воспитанники псковского центра военно-патриотического воспитания «Патриот». Присутствующие почтили минутой молчания память солдат, погибших при исполнении служебного долга. В ходе торжества для юных псковичей провели экскурсию по воинской части, познакомили с современной экипировкой и вооружением спецназа.

Накануне праздничной даты на базе бригады спецназа прошла военизированная эстафета, в которой приняли участие 20 команд псковских школьников и воспитанников центра «Патриот».

Напомним, День подразделений специального назначения (День спецназа) - профессиональный праздник военнослужащих подразделений специального назначения Вооруженных Сил России, он отмечается ежегодно 24 октября. Дата установлена Указом президента РФ 31 мая 2006 года.

Началом истории частей специального назначения в России принято считать создание в 1918 году частей особого назначения - ЧОН. Подчинялись они ВЧК и предназначались для борьбы с басмачеством в Средней Азии и повстанцами на территории России. В дальнейшем спецчастями располагал в основном ВЧК (НКВД, МГБ, КГБ). 24 октября 1950 года военный министр СССР маршал Советского Союза А. Василевский издал директиву, предписывающую сформировать до 1 мая 1951 года 46 рот специального назначения штатной численностью по 120 человек. Другими словами, именно тогда был официально создан армейский спецназ.