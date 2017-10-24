Дежурный по России: ПАИ-live c Александром Соловьевым (ВИДЕО)
24 октября гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал замначальника Главного управления России министерства иностранных дел республики Беларусь Александр Соловьев.
Александр Соловьев курирует взаимодействие соседней республики с российскими регионами и, в частности, с Псковской областью. В эксклюзивном интервью ПАИ дипломат оценил смену губернатора региона, рассказал о строительстве в России «белорусских кварталов», о возможности появления «псковского квартала», спрогнозировал, когда белоруссы придут в ОЭЗ «Молино» и назвал самую востребованную в Белоруссии продукцию псковского производства.