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Общество

Дежурный по России: ПАИ-live c Александром Соловьевым (ВИДЕО)

24 октября гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал замначальника Главного управления России министерства иностранных дел республики Беларусь Александр Соловьев.

Александр Соловьев курирует взаимодействие соседней республики с российскими регионами и, в частности, с Псковской областью. В эксклюзивном интервью ПАИ дипломат оценил смену губернатора региона, рассказал о строительстве в России «белорусских кварталов», о возможности появления «псковского квартала», спрогнозировал, когда белоруссы придут в ОЭЗ «Молино» и назвал самую востребованную в Белоруссии продукцию псковского производства.

 

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