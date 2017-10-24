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Вместо покупки группы в соцсети пскович лишился 94 тысяч рублей

В Псковском районе гражданин стал жертвой интернет-мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, житель Псковского района при попытке приобретения группы в социальной сети в результате обманных действий злоумышленников лишился 94 тысяч рублей.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. В настоящее время сотрудники ОМВД России по Псковскому району выясняют все обстоятельства произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации.

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