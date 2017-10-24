Великолучанин украл смартфон на корпоративе

13:50, 24 октября 2017, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили мужчину, подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 7 октября из банкетного зала кафе по улице Дружбы во время корпоративной вечеринки у одного из гостей был похищен смартфон. Потерпевший заявил в полицию о данной краже.

В результате осуществленных сотрудниками великолукского уголовного розыска оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый – 35-летний безработный, ранее неоднократно судимый горожанин. Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято. Проводится расследование.