В Пскове, Великих Луках, Опочке и Гдове изъяты банкноты с признаками подделки

12:36, 24 октября 2017, ПАИ

В Пскове, Великих Луках, Опочке и Гдове изъяты банкноты с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В финансовых учреждениях областного центра и Великих Лук выявлены две фальшивые пятитысячные купюры. В Опочке в банке обнаружена поддельная банкнота достоинством 1000 рублей. В Гдове в кассе местного предприятия торговли изъята пятитысячная купюра с признаками подделки.

По данным фактам проводятся проверки.