Два кандидата претендуют на пост главы администрации города Великие Луки

12:49, 24 октября 2017, ПАИ

По результатам двух этапов конкурса на рассмотрение депутатов Великолукской городской Думы предложены два кандидата на пост главы администрации города. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, такое решение приняла конкурсная комиссия, заседание которой состоялось сегодня, 24 октября.

В состав комиссии вошли первый заместитель главы города Сергей Гусев, заместитель главы города Сергей Агарев, заместитель председателя комитета по законодательству и экономической политике Псковского областного Собрания Владимир Яников и председатель комиссии, глава Великих Лук Николай Козловский. Оба претендента – директор МУП «Тепловые сети» Игорь Чевжик и главный редактор газеты «Великолукская правда» Александр Гуськов - представили все необходимые документы в полном объеме и нужной форме. Поэтому, обсудив документы, комиссия допустила их к участию во втором этапе конкурса, который прошел в форме собеседования.

Каждому претенденту предстояло в небольшом выступлении изложить свое видение работы на посту главы администрации города. Первым выступил И. Чевжик. Он отметил, что, несмотря на достойные показатели социально-экономического развития города Великие Луки, существует ряд задач, которые предстоит решить. «Главная стратегическая задача – обеспечение динамичного развития всех сфер жизнедеятельности города Великие Луки и сохранение социально-экономической стабильности, – сказал Игорь Чевжик. – Учитывая, что основу экономики и бюджета составляют отчисления производственных предприятий, нужно сохранять и преумножать производственный потенциал города, рабочие места, что позволит увеличить индекс производительности. Для этого необходимо привлекать инвестиции, максимально участвовать в соответствующих федеральных и региональных программах, осуществлять поддержку малого и среднего бизнеса, способствовать созданию новых высокооплачиваемых рабочих мест».

Приоритетной сферой деятельности И. Чевжик считает социальную, поскольку от нее зависит образование подрастающего поколения, медицинская помощь, развитие культуры и спорта. Он отметил, что за прошедшие годы в городе был осуществлен целый ряд крупных проектов, и подчеркнул, что продолжение этого курса должно стать главным направлением городской политики.

«Считаю необходимым поддерживать привлечение и закрепление педагогических кадров, в том числе, путем предоставления жилья, развивать систему дошкольного и среднего образования, в частности, через создание новых мест за счет реконструкции действующих и строительства новых образовательных учреждений, стимулировать привлечение лучших выпускников вузов для работы на предприятиях и в школах города, поощрять лучших работников социальной сферы и талантливую молодежь», – заявил И. Чевжик. Он намерен решать проблему нехватки-врачей-специалистов в медучреждениях, развивать городской парк культуры и отдыха, провести реконструкцию спортивных залов школ города. В области ЖКХ и дорожного строительства свои задачи он видит в отстаивании перед региональной властью вопросов развития дорожной инфраструктуры города, увеличение финансирования города Великие Луки по дорожному строительству, увеличение объемов строительства дорог и ремонта дворовых территорий. Отдельно кандидат на пост главы администрации города остановился на необходимости продолжения программ расселения граждан из ветхого и аварийного жилья и проекта «Современная городская среда», а также на продолжении реализации мер по повышению энергетической эффективности городского хозяйства, по надлежащему содержанию теплового хозяйства города, по улучшению качества питьевой воды.

«За последнее время благодаря слаженной работе главы города, депутатского корпуса, администрации, поддержке со стороны региональной и федеральной власти удалось многое сделать. Великие Луки в целом стали более современным, благоустроенным, ухоженным городом, – подытожил Игорь Чевжик. – Но чтобы сохранить и приумножить достигнутое, мы должны продолжать развиваться и двигаться вперед».

Александр Гуськов в своем выступлении сказал, что он имеет опыт и общественной, и муниципальной работы. Он также отметил большое количество проектов, которые были реализованы в последние годы, подчеркнув, что для вхождения города в такое количество федеральных и региональных программ были нужны «титанические» усилия власти. Завершение строительства путепровода, продолжение программы расселения из ветхого и аварийного жилья, сохранение темпов по ремонту дворовых территорий, дорог и фасадов домов – такие первоочередные задачи ставит перед собой А. Гуськов в случае назначения главой администрации города. «Больной для города вопрос – это недостроенное здание терапевтического корпуса, – отметил он. – Его надо как-то решать». Для этого, считает Александр Гуськов, нужно перенимать опыт других регионов.

После завершения выступления кандидатов члены комиссии задали им ряд вопросов, касающихся законодательства в сфере муниципального управления и вопросов городского хозяйства. На все вопросы участники конкурса ответили правильно. По результатам второго этапа конкурсная комиссия оценила выступление и ответы кандидатов на пост главы администрации города в баллах. И. Чевжик получил максимальный балл – 20, А. Гуськов – 19 баллов.

Таким образом, Великолукской городской Думе будут предложены для рассмотрения на замещение поста главы администрации города обе кандидатуры. Теперь И. Чевжику и А. Гуськову предстоит выступить перед депутатами, которые сделают окончательный выбор.