Полтора года условно получил печерянин за незаконное хранение винтовки

13:18, 24 октября 2017, ПАИ

Житель Печорского района получил полтора года условно за незаконное хранение винтовки и патронов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Палкинского района.

По данным следствия, в октябре 2014 года в одной из деревень Печорского района, 39-летний местный житель искал старинные предметы времен Великой Отечественной войны и обнаружил винтовку Мосина и 164 патрона различного калибра. Найденное мужчина спрятал в сарае у родственника. Позже стражи порядка обнаружили винтовку и патроны.

Согласно Федеральному закону от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ (Об оружии), хранение огнестрельного оружия и боеприпасов запрещено без специального разрешения.

И.о. прокурора Палкинского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1, статьи 222 УК РФ. Осужденному назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год и 6 месяцев.