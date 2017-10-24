Госкомитет Псковской области по культуре возьмет музейные коллекции под контроль

15:43, 24 октября 2017, ПАИ

Специалисты Государственного комитета Псковской области по культуре будут осуществлять контроль за музейными предметами и коллекциями, включенными в состав Музейного фонда Российской Федерации на региональном уровне. Соответствующее решение было принято сегодня, 24 октября, на заседании администрации Псковской области под председательством врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, участники заседания в соответствии с федеральным и региональным законодательством утвердили положение о порядке организации осуществления регионального государственного контроля. Согласно документу, на сотрудников ведомства возлагаются задачи по предупреждению, выявлению и пресечению каких бы то ни было нарушений музеями, действующими на территории Псковской области и имеющими во владении или в пользовании музейные предметы и музейные коллекции.

Региональный государственный контроль включает систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований, а также анализ и прогнозирование состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности учреждениями. Документ определяет также формы осуществления регионального государственного контроля, права, обязанности, ограничения и ответственность должностных лиц, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, пояснила председатель Государственного комитета Псковской области по культуре Жанна Малышева.

«Сколько сотрудников комитета будет задействовано в осуществлении надзора?» — уточнил Михаил Ведерников у Жанны Малышевой.

«Четыре человека. Это первый заместитель и заместитель председателя Госкомитета, начальник и консультант отдела культурной политики», — ответила Жанна Малышева и добавила, что все специалисты имеют соответствующий уровень квалификации.