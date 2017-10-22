34 медали завоевали великолучане на Всероссийском турнире по боксу памяти Евгения Клевцова

14:16, 24 октября 2017, ПАИ

В Великих Луках завершился 21-й Всероссийский турнир по боксу класса «Б» памяти заслуженного работникафизической культуры Евгения Клевцова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук со ссылкой на комитет по физкультуре и спорту администрации города.

В соревнованиях приняли участие 186 сильнейших боксёров из Санкт-Петербурга, Москвы, Белоруссии, Эстонии и Псковской области. Город Великие Луки представляли более 50 воспитанников СШ «Экспресс» и СК «Шторм». В различных возрастных и весовых категориях великолукские спортсмены завоевали 13 первых мест, 14 вторых и 7 третьих мест.