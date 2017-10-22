Великолукские самбисты заняли призовые места на турнирах в Московской области

14:49, 24 октября 2017, ПАИ

Великолучане показали хорошие результаты на турнире по самбо, посвященном памяти тренера А. Астахова, который проходил в подмосковном Троицке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук со ссылкой на комитет по физкультуре и спорту администрации города. В турнире участвовали 245 спортсменов, в том числе 3 самбиста великолукской спортшколы «Экспресс» (тренер - А. Симонов). В весовой категории 42 кг победу одержал Максим Ширинов. Второе место занял Владимир Невесенко. В весовой категории 55 кг «бронзу» завоевал Денис Бриженский.

Кроме того, в подмосковных Химках состоялся турнир по самбо, посвященный памяти тренера С. Левченко. В соревнованиях принимали участие более 300 спортсменов, среди них были 2 обучающихся спортшколы «Экспресс». По результатам соревнований в своих весовых и возрастных категориях Владислав Богданов (42 кг) занял второе место, а Кирилл Кашкин (свыше 38 кг) - третье.