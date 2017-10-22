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Спорт

Баскетболисты из Великих Лук стали вторыми на Спартакиаде Союзного Государства в Воронежской области

Великолукские баскетболисты стали вторыми в общекомандном зачёте на Спартакиаде Союзного Государства по баскетболу, которая прошла в городе Нововоронеж Воронежской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук со ссылкой на комитет по физкультуре и спорту администрации города.

Город Великие Луки представляли мужская и женская команды Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. В турнире среди мужских команд баскетболисты ВЛГАФК заняли третье место, а среди женских команд великолукские баскетболистки завоевали «серебро». 

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