Депутат Госдумы попросил прокуратуру разобраться с некачественным ремонтом дорог в Пскове

14:29, 24 октября 2017, ПАИ

Депутат Госдумы Александр Васильев готовит обращение в прокуратуру Псковской области с просьбой создать специальную независимую комиссию и обследовать участки дорог в Пскове, где ремонт проводился с нарушениями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе общественной организации «Убитые дороги Пскова».

«Активисты общественного движения «Убитые Дороги» и жители Пскова за последние несколько недель могли наблюдать некачественный ремонт на городских дорогах. В частности, 12 октября на улице Вокзальной на участке от улицы Льва Толстого до Октябрьского проспекта работы по укладке верхнего слоя покрытия велись во время дождя. Также 17 октября, во время сильного дождя, на Ольгинском мосту подрядная организация укладывала асфальт в лужи. 20 октября на улице Индустриальной на участке от путепровода до улицы Новаторов выравнивающий слой покрытия рабочие клали прямо на грязь. А 21 октября псковичи могли наблюдать, как при низких температурах (+2 С°) ремонтировалось покрытие на Советском мосту», - говорится в сообщении.

«Администрация Пскова уклоняется от проведения независимой экспертизы дорожных работ, которые выполнялись в неблагоприятный погодный период. На прошлой неделе я договорился с аккредитованной и аттестованной лабораторией из Санкт-Петербурга, вчера направил письмо в администрацию, чтобы согласовать точное время совместного выезда. Однако точное время так и не было озвучено, а брать керны на Ольгинском мосту вообще не разрешили, хотя в пятницу это предложение было озвучено именно представителями УГХ», - написал Александр Васильев на своей странице в Инстаграме.

«Мы на такой поверхностный анализ не согласны. Есть определённые регламенты по определению качества работ и, если администрация собирается принимать работы, основываясь на веру в подрядчика, то у нас такой веры нет. Подрядчики и администрация вещи переменные, а мы - жители Пскова, величины постоянные. Поэтому нам необходимо, чтобы было доказано качественное исполнение работ, если есть брак, то он должен быть переделан», - добавил депутат.

Парламентарий сообщил, что готовит запрос в прокуратуру Псковской области, чтобы собрать под ее руководством специальную комиссию и обследовать спорные ремонты в городе с привлечением представителей движения «Убитые Дороги» и Управления городского хозяйства для проведения процедуры отбора проб материала на данных участках и их дальнейшего лабораторного исследования с привлечением независимых специалистов.