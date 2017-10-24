Псковский омбудсмен намерен предложить изменения в региональное избирательное законодательство

14:38, 24 октября 2017, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов считает, что региональное избирательное законодательство нуждается в совершенствовании. Об этом Псковскому агентству информации сообщил сам омбудсмен.

«После глубокого анализа и возможности использовать такие процедуры в законодательстве Псковской области, учитывая федеративное устройство нашей страны и наличие собственной компетенции Псковской области как субъекта Федерации, мною в органы государственной власти и областную избирательную комиссию будут направлены соответствующие предложения», - добавил он.