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Политика

Псковский омбудсмен намерен предложить изменения в региональное избирательное законодательство

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов считает, что региональное избирательное законодательство нуждается в совершенствовании. Об этом Псковскому агентству информации сообщил сам омбудсмен.

«После глубокого анализа и возможности использовать такие процедуры в законодательстве Псковской области, учитывая  федеративное устройство нашей страны и наличие собственной компетенции Псковской области как субъекта Федерации, мною в органы государственной власти и областную избирательную комиссию будут направлены соответствующие предложения», - добавил он. 

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