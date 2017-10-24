Смотрите кино на большом экране смартфона Xiaomi

15:33, 24 октября 2017, ПАИ

До 31 октября в салонах и интернет-магазине «МегаФона» при покупке смартфона Xiaomi Note 4 абонент получит подарок – 90 дней использования одного из пакетов ТВ-каналов «МегаФон.ТВ». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании.

Обычная цена смартфона Xiaomi Note 4 32GB – 14 990 рублей. Однако каждый участник акции получит при покупке скидку в размере 810 рублей – для этого нужно просто подключить услугу «МегаФон.ТВ». В счет этой скидки и будет подключен один из выбранных пакетов «МегаФон.ТВ»: «Основной», «Кино HD», «Детский HD», «Познавательный HD» на 90 дней с момента приобретения устройства.

«Наши абоненты имеют возможность оценить удобство и качество лицензионного контента «МегаФон.ТВ», просто приобретая нужные им мобильные устройства. Большой выбор каналов и фильмов удовлетворит практически любого пользователя», – заявил директор Псковского отделения компании «МегаФон» Александр Долгих.

По истечении 90 дней с момента приобретения устройства по акции выбранный пакет «МегаФон.ТВ» автоматически отключается. Подключить понравившийся пакет снова можно на обычных условиях. Подробные условия акции можно узнать в салонах «Мегафон» и на сайте оператора.