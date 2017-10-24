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Общество

Псковские школьники стали победителями Всероссийской интернет-олимпиады «Дорога без опасности»

Псковские учащиеся признаны победителями Всероссийской интернет-олимпиады для школьников на знание Правил дорожного движения  «Дорога без опасности», которую проводило Министерство образования и науки Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Целью интеллектуального состязания является развитие массовых форм участия школьников в профилактической работе по обеспечению безопасности  дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортного травматизма, развитие у подростков необходимых компетенций в этой сфере.

В текущем году в конкурсе участвовали 386 команд из различных субъектов Российской Федерации. В составе каждой было по четыре школьника в возрасте от 14 до 17 лет и педагог. От Псковской области зарегистрировались пять команд – из Пскова, Великих Лук, а также Опочецкого, Псковского и Печорского районов.

Лучшими стали представители МБОУ «Многопрофильный правовой лицей №8», которые под руководством педагога-организатора Евграфа Николаева прошли три этапа: «тестирование», «кейсовые задания» и «творческое задание». Вопросы теста были направлены на знания и историю Правил дорожного движения. На следующем этапе предстояло рассмотреть предложенную дорожную ситуацию и спрогнозировать ее развитие. «Подростки предложили тут много интересных версий, максимально используя все свои знания. Особый акцент при этом делался на правовых аспектах. На выполнение задания команда потратила более шести часов, что принесло в итоге наивысшее количество баллов», - рассказали в УМВД. При решении творческого задания у псковичей появились идеи разнопланового использования элементов социальной рекламы, призывающей граждан соблюдать требования безопасного поведения на дороге.

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