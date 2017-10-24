«Единая Россия» обсудила реализацию блока предвыборной Программы по сельскому хозяйству

16:51, 24 октября 2017, ПАИ

«Единая Россия» выполнила обещание предвыборной программы партии обеспечить финансирование программ поддержки агропромышленного комплекса (АПК), что позволило обеспечить развитие в России современного и высокотехнологичного агробизнеса, способного конкурировать на международном рынке. Об этом заявил председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии «Единая Россия» на выборах депутатов Государственной Думы седьмого созыва, посвященному разделу о сельском хозяйстве «Аграрная сверхдержава», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

По словам Медведева, в России в настоящее время складывается современный и высокотехнологичный агробизнес, способный конкурировать на международном рынке, чему свидетельствует большой спрос на отечественные продукты. Он отметил, что спрос на продукты российского производства создает условия для развития села. «Результаты есть и объемы неплохие. Фактически выполнены все задачи, которые мы ставили в доктрине продовольственной безопасности, причем некоторые раньше времени. Напомню, что в этом году у нас был рекордный урожай - 132 млн. тонн зерна», - указал председатель партии.

Он напомнил, что при написании программы в прошлом году перед выборами в Госдуму было дано обещание обеспечить финансирование программы поддержки АПК в размере 234 млрд. рублей, то есть на уровне 2015 года. «Партия сдержала слово и увеличила финансирование до 242 млрд. в 2017 году. В Госдуму внесен проект бюджета на будущий год, есть поручение Президента РФ увеличить это финансирование на 20 млрд. рублей. Правительство это всецело поддерживает. И если фракция согласится, то объем финансирования будет в следующем году выше», - подчеркнул премьер-министр.

Медведев сообщил, что на селе растет уровень технической оснащенности, а также идет активная закупка комбайнов и сопутствующего оборудования. По его словам, все это стало возможным благодаря мощнейшей господдержке. Он добавил, что такая поддержка необходима не только для сбора урожая, но и для развития сельских территорий. «Условия, в которых живет село, меняются не так быстро, но мы продолжаем обновлять инфраструктуру, проводить газ, водопровод, строить дороги, жилье, школы. Важно все это продолжать», - указал председатель «Единой России».

Председатель партии призвал не забывать и про развитие аграрной науки, так как отечественный агропром не должен зависеть от импортных достижений в этой сфере. «Мы строим селекционные генетические центры. Пока финансирования не хватает и нужно подумать, как заинтересовать бизнес инвестировать и в науку», - добавил он.

В заключении Медведев обратился к членам партии и депутатам фракции «Единой России» с просьбой находиться в постоянном диалоге с избирателями в регионах. «Ведь именно в регионах появились такие инициативы как «Земский доктор» и «Местный дом культуры». Это зародилось в регионах и получило поддержку, ведь «Единая Россия» всегда открыта для новых идей», - заключил он.

В свою очередь председатель высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов напомнил, что в программе партии обозначено, что решение проблем аграрного сектора – национальный стратегический приоритет России.

«Сельское хозяйство – не только важнейший источник доходов в российской экономике, но и инструмент обеспечения продовольственного суверенитета нашей страны. В настоящее время внутренний рынок основной жизненно важной сельскохозяйственной продукцией практически полностью обеспечен и это тоже реализация наших программных положений», - заявил он.

По мнению Грызлова, в эпоху цифровых технологий целесообразно развивать инструменты интернет-технологий в сельском хозяйстве. «Например, применение спутниковых систем для планирования и контроля за посевными площадями, создание интернет-биржи, которая может стать агрегатором, который бы обеспечивал взаимодействие сельхозпроизводителей с покупателем», - уточнил он.

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов пообещал, что депутаты выполнят поручение Президента РФ Владимира Путина о дополнительном выделении 20 млрд. рублей на поддержку отрасли и внесут соответствующие поправки к проекту закона о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Глава фракции «Единой России» также отметил важность решения кадрового вопроса и развитие науки в сфере АПК. «Технологии не стоят на месте и у наших студентов-аграриев должны быть практические навыки. Мы с коллегами внесли на рассмотрение в Государственную Думу соответствующий законопроект, который позволит включить научные и образовательные организации в сфере сельского хозяйства в систему государственной поддержки», - сказал он, добавив, что необходимо уравнять финансирование аграрных вузов с вузами Министерства образования.

В свою очередь заместитель председателя Государственной Думы по аграрным вопросам, член Генерального совета «Единой России» Айрат Хайруллин заметил, что благодаря успешной реализации нацпроекта и госпрограмм, направленных на развитие агропромышленного комплекса, Россия превратилась из крупнейшего в мире импортера продовольствия в одного из крупнейших экспортеров. «Председатель правительства, председатель партии Дмитрий Медведев уделил время, больше двух часов. Мы анализировали наши предвыборные обещания, с которыми партия шла на выборы, состыковали с реальностью и составляли планы действия, что нужно сделать в будущем. Сегодня нам важно развивать свой потенциал – кадровый и научный. Считаю, что в ближайшие годы главной задачей нашего государства будет развитие сельского хозяйства ради заселения территорий и повышения доходов населения», - подчеркнул Хайруллин, комментируя итоги заседания Комиссии по реализацию программного блока.

Как рассказал депутат Псковского областного Собрания, член комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов, в Псковской области есть четыре основных направления государственной поддержки агропромышленного комплекса.

Первое: поддержка кредитования сельхозпроизводителей в агропромышленном комплексе, на которую из федерального бюджета выделено 905 508 тыс. рублей, из регионального - 157 190 тыс. рублей.

Второе: субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы». В 2017 году 98 425, тыс. рублей были выделены из федерального бюджета и 50 000, тыс. рублей из регионального. Это одна из самых объемных и действенных программ на региональном уровне, которая позволяет производителям привести в порядок и ввести в оборот неиспользуемые земли сельхоз назначения. Средства выделяют на установку и содержание в надлежащем состоянии мелиоративных систем.

Третье: оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, это так называемая погектарная поддержка. Также предусмотрена небольшая поддержка в отрасли растениеводства на компенсацию затрат при приобретении семян высоких репродукций, это сумма составляет около 1 млн. рублей. В животноводстве – это поддержка племенных хозяйств (племенных заводов и репродукторов). Повышение продуктивности в молочном животноводстве - выплаты компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям из расчета определенной суммы субсидии на 1 килограмм реализованного молока. Имеется дотация на приобретение крупного рогатого скота из расчета на 1 кг живого веса данного животного. К сожалению, в нынешнем году сумма субсидии уменьшилась, так как поддержка из федерального бюджета была сокращена, но в Псковской области было заложено финансирование из расчета 20 рублей на кг живого веса.

И четвертое направление: социальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий» - программа инвестиций в будущее, так как лозунг «кадры решают все» - он был, есть и будет. Данная программа направлена на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности. В нынешнем году в Псковской области впервые заложено финансирование на ремонт дорог общего пользования в сельской местности.

«Федеральное и областное финансирование очень важно для развития сельского хозяйства в целом, это одна из тех отраслей, которая демонстрирует устойчивую положительную динамику, даже в условиях кризиса. В этом году из федерального и регионального бюджета на сельское хозяйство было направлено более 2 млрд. рублей. Если провести аналогию, то из федерального бюджета на развитие сельского хозяйства выделяется около 6% бюджета, а региональная составляющая в Псковской области —около 9% от бюджета. Данные меры поддержки позволяют Псковской области показывать хорошие результаты в развитии сельского хозяйства. Наш регион занимает первое место в СЗФО по темпам роста сельского хозяйства, индекс производства в аграрном секторе за 2016 год у нас составил 119,3%», - отметил Андрей Козлов.