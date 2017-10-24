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Полуфинал конкурса «Мисс Псков 2017» состоится 29 октября

29 октября в Пскове в ТРК «Акваполис» состоится полуфинал конкурса красоты «Мисс Псков 2017», национального конкурса красоты «Мисс Россия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В программе шоу: дефиле от магазина женской одежды «Glance», показ платьев для счастья Olga Grinyuk, демонстрация меховых изделий от творческой мастерской меха Светланы Шумейко, показ купальников, а также выступление артистов. «По итогам полуфинала в финал конкурса «Мисс Псков 2017» могут пройти не все девушки», - уточнили организаторы.

Начало мероприятия в 16:00. Вход свободный.

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