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Политика

Фракция «Справедливая Россия» надеется на конструктивную совместную работу с врио губернатора Псковской области

Состоялась встреча фракции «Справедливая Россия» с врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Руководитель депутатского объединения справедливороссов Наталья Тудакова отметила, что общение носило ознакомительный характер. Парламентарий рассказала, что какие-либо конкретные вопросы на встрече не обсуждались, но выразила при этом надежду на конструктивную совместную работу с Михаилом Ведерниковым в дальнейшем.

Добавим, что в разговоре с врио губернатором фракция «Справедливая Россия»  участвовала в обновлённом составе – вместе с Натальей Тудаковой на встречу с новым главой региона пришел Владимир Панченко, вошедший в депутатский корпус регионального парламента месяц назад.

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