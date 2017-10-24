Бывшие выпускники школы в Дедовичах помогли отремонтировать спортзал

18:03, 24 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 24 октября, в Дедовичской средней школе №2 после ремонта открыли малый спортзал. Средства на ремонт зала выделили бывшие выпускники школы.

Как стало известно Псковскому агентству информации, до этого момента за счет бюджетных средств был проведен ремонт большого спортивного зала школы. Но малый зал был оставлен без ремонта из-за этого дети должны были заниматься на улице. Учитель физкультуры Ирина Иванова обратилась за помощью к местному священнику отцу Владимиру. По просьбе отца Владимира несколько бывших выпускников школы №2 собрали необходимые средства.

Среди них житель Дедович Антон Прохоров, который сейчас работает топ-менеджером крупной российской компании, который за свой счет сделал ремонт малого зала при этом пообещав, что в дальнейшем «не оставит родную школу без помощи». На собранные средства закупили спортивный инвентарь: спортивные тренажеры, мячи, ракетки, секундомеры, грамоты, комплекты спортивных медалей.

На открытии присутствовал первый заместитель главы района А. Шуринов, отец Владимир и директор школы. В завершении мероприятия отец Владимир вручил школе икону Божией Матери Боголюбская, которая покровительствует микрорайон Энергетиков. "Ученикам на память и с благодарностью учителям от выпускников Дедовической школы №2", - гласит памятная надпись на иконе.