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Общество

Мачете и ритуальные топорики увидят псковичи на выставке «Не всё топор, что рубит»

27 октября в 15:00 в Псковском музее-заповеднике состоится открытие выставки «Не всё топор, что рубит», посвященной истории развития рубящего оружия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

На выставке будут представлены образцы оружия, начиная с эпохи неолита и заканчивая XXI веком. Посетители смогут увидеть как привычные глазу универсальные орудия, так и экзотические виды вооружения. В витринах разместятся кельты, бердыши, мачете, кукри, ритуальные топорики, склюд, валашка, кинжал бебут и ряд других предметов. В музее отметили, что в центре внимания будет именно топор, который выступал в роли спутника человека на протяжении тысячелетий, являлся неотъемлемым инструментом в хозяйстве, а также служил орудием для войны и самообороны. Псковичи и гости города получат возможность взглянуть на знакомый всем топор с нового ракурса, ознакомиться с его эволюцией и вариациями.  

Выставку можно посетить до 1 декабря в фойе второго этажа главного здания музея (улица Некрасова, дом 7)

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