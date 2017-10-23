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Культура

Выставка графики Юрия Киргизова откроется в Пскове 3 ноября

3 ноября в 18:40 в Пскове в малом зале Картинной галереи (улица Некрасова, 7) в рамках V Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» состоится открытие персональной выставки графики Юрия Киргизова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповденика.

На выставке будут представлены 40 работ художника. Она будет работать до 3 декабря. Вход бесплатный при покупке билета в галерею.

Юрий Киргизов родился в 1960 году в селе Егоркино республики Татарстан. Его творчество отличает многогранность интересов и предпочтений. Художника интересуют как традиционные материалы и техники рисования и живописи, так и современные компьютерные технологии.

Ю. Киргизов является членом Союза художников России. В 1995 году он получил диплом Российской академии художеств; в 2009 году - диплом победителя международного фестиваля графических искусств в номинации «Компьютерная графика» в городе Иматра в Финляндии, диплом I степени на III Международном молодежном творческом конкурсе, посвященном Дню святой Татьяны и году экологии в России.

Творческая деятельность Юрия Киргизова разнообразна. За его плечами выставки в России и за рубежом: в Санкт-Петербурге, Москве, Пскове, Кронштадте, Иматре (Финляндия), Оулу (Финляндия), Котке (Финляндия), Хельсинки (Финляндия), Юрмале (Латвия). Работы автора находятся в собрании Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Киришском историко-краеведческом музее, в частных коллекциях России, США, Германии, Финляндии.

«У художника, как и у каждого человека, есть своя малая родина, это тот край, где мы провели детство, юность, в котором остаются самые яркие воспоминания и все тебе знакомо. И это привычное, родное легко выливается в рисунки, зарисовки, которые эскизно намечаются сами собой, в перерывах между другими художественными проектами. Данная выставка представляет собой как раз серию таких зарисовок, в которых выражается воспоминания, порой грустные, порой ироничные», - рассказали в псковском музее. - В потоке жизненных обстоятельств мы не часто возвращаемся в памяти своей к этим забытым уголкам малой родины, к этим часто заброшенным местам. Все течет и меняется, меняется время и среда, люди, уходят поколения. И порой, точно ангел того забытого места терпеливо ждет тебя, твоего внимания, твоего сердца и присутствия, напоминает о прошлом. В этой серии присутствуют простые люди. Собственно, они и есть малая родина - особенная часть нашей памяти».

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