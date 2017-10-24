Роскомнадзор провел в Пскове семинар по законодательству о персональных данных

17:22, 24 октября 2017, ПАИ

Управление Роскомнадзора по Псковской области провело семинар для представителей коммерческих и бюджетных организаций на тему «О соблюдении норм законодательства о персональных данных».

Как сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве, в работе семинара приняли участие представители 20 организаций Псковской области. Начальник профильного отдела управления ознакомил участников семинара с полномочиями Роскомнадзора и его территориальных органов, довел информацию об уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных, раскрыл понятийный аппарат Федерального закона «О персональных данных», осветил обязательные требования предъявляемые к операторам при обработке персональных данных.

Кроме того, он продемонстрировал инструментарий оператора (сайт Роскомнадзора и портал персональных данных), а также процедуры оформления «Уведомления об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных» и «Информационного письма о внесении изменений в сведения об операторе в Реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных».

Участники семинара получили информацию о законодательных новациях: «Стратегии-2020» и «Кодексе добросовестных практик Роскомнадзора». Желающим присоединиться к подписанию «Кодекса добросовестных практик Роскомнадзора» предлагается в ближайшее время проинформировать об этом управление, позвонив по телефону 33-10-14.