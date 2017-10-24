Михаил Ведерников считает, что для реализации программы «Комфортная городская среда» нужен комплексный подход

19:30, 24 октября 2017, ПАИ

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 24 октября, проверил ход реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в Пскове, а также обсудил качество благоустройства дворов с жителями областной столицы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, Михаил Ведерников побывал во дворах, где идет благоустройство, и поинтересовался у граждан, участвовали ли они в обсуждении проектов и довольны ли результатом. «Делают все, как вы хотели, или есть замечания?» — спросил врио Губернатора у одного из жильцов дома № 39 по улице Народной. «Все отлично», — ответил мужчина, но выразил опасение, что после окончания работ автомобилисты будут пользоваться двором для проезда и нарушать скоростной режим.

С аналогичным вопросом к Михаилу Ведерникову обратились жители дома № 23Б по Октябрьскому проспекту, на 1-ом этаже которого находится детский сад. Они попросили установить специальные дорожные знаки для того, чтобы обезопасить передвижение детей через двор на детскую площадку. Врио губернатора пообещал обратить на это внимание соответствующих служб и вынести на обсуждение вопрос установки во дворах «лежачих полицейских».

Сопровождающий его в поездке заместитель губернатора Александр Кузнецов пояснил, что Псковская область участвует в программе по созданию комфортной городской среды первый год. В дальнейшем регион намерен подать заявку на пятилетний период с финансированием не менее 150 млн рублей в год и обустройством не менее 150 дворов ежегодно.

В свою очередь Михаил Ведерников обратил внимание, что к формированию городской среды, в том числе обустройству дворовых территорий, следует подходить комплексно. «Помимо проездов, парковок, тротуаров и дорожек во дворах должны быть детские и спортивные площадки», — подчеркнул он.