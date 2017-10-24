Вопросы транспортной безопасности рассмотрели члены антитеррористической комиссии региона

19:58, 24 октября 2017, ПАИ

Во вторник, 24 октября, в администрации Псковской области под председательством временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Ведерникова состоялось заседание региональной антитеррористической комиссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В центре внимания были вопросы антитеррористической защищенности транспортной инфраструктуры и мест массового пребывания людей, а также газобезопасности на территории Псковского региона.

Кроме того, отдельно были заслушаны доклады глав Бежаницкого и Новоржевского районов о работе муниципальных антитеррористических комиссий.