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Общество

В Псковской области утвердили двенадцать моделей упрощения ведения бизнеса и снижения административных барьеров

В целях улучшения бизнес-среды на региональном уровне утверждены двенадцать целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, в том числе Псковской области. Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области принимает активное участие в их реализации, как подведомственное учреждение Росреестра. Об этом Псковскому агентству иформации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Целевые модели выстроены в логике последовательности действий, которые осуществляет заявитель для получения земельного участка, здания, сооружения или объекта незавершенного строительства в собственность, — с момента выбора объекта недвижимости до постановки его на кадастровый учет и оформления прав собственности.

Они направлены на снижение административных барьеров, сокращение сроков при предоставлении государственных услуг, а также на развитие бесконтактных технологий общения Росреестра с гражданами — увеличение доли услуг, оказанных в электронном виде и через сеть МФЦ.

При постановке на кадастровый учет земельного участка заявителю необходимо провести межевание, то есть определить границы своего земельного участка. Этой работой занимается кадастровый инженер. Далее на основании подготовленных кадастровым инженером документов заявитель обращается в муниципалитет для утверждения схемы расположения выбранного земельного участка на кадастровом плане территории. От знаний и навыков кадастрового инженера зависит достоверность подготовленных им документов, необходимых для проведения кадастрового учета и регистрации прав.

Качество предоставления государственных услуг по регистрации прав и кадастровому учету недвижимости напрямую зависит от возможности получения в установленные сроки информации, находящейся в распоряжении органов государственной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации.

Снижение количества решений о приостановлениях и отказах при проведении учетно-регистрационных процедур позволяет повысить качество предоставления госуслуг.

В филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области доля заявлений о постановке на государственный кадастровый учет, рассмотрение которых приостановлено, составляет 12%, а доля отказов — 9%.

Для сокращения доли приостановлений и отказов необходимо совершенствовать процессы оказания услуг на всех этапах, которые проходит заявитель при приобретении и оформлении недвижимого имущества. Для решения этой задачи Росреестр реализует комплекс совместных мероприятий с региональными органами власти и органами местного самоуправления, а также усиливает взаимодействие с кадастровыми инженерами.

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