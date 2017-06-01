В Псковском районе продолжается ремонт трассы Подборовье-Лопатово-Боровичи

19:41, 24 октября 2017, ПАИ

В настоящее время в Псковском районе ГБУ ПО «Псковавтодор» продолжает работы по восстановлению верхних слоёв асфальтобетонного покрытия на участке автомобильной дороги Подборовье-Лопатово-Боровичи, проходящей через поселок Большое Загорье и поселок Чудинково.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Государственного комитета Псковской области по транспорту, выполнены работы по фрезерованию, осуществляется укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси.