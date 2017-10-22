В Псковской области прошел 39-й Чемпионат Псковской области по бегу

20:13, 24 октября 2017, ПАИ

В Псковской области прошел 39-й Чемпионат Псковской области по бегу на шоссе Порхов-Красуха, посвященный памяти жертв фашизма. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации.

Команда Псковского района была представлена четырьмя спортсменами. На дистанции 1000 метров у женщин 1988-1998 г.р. победительницей стала Михайлова Яна. Васильева Арина стала бронзовой призёркой на дистанции 3000 метров у девушек. Грибов Артем выиграл бронзовую медаль на дистанции 210975 метров у мужчин 1988-1998 г.р. На аналогичной дистанции у мужчин 1978-1987 г.р. четвертое место занял Иванов Роман.

В общекомандном зачете легкоатлеты Псковского района заняли третье место.