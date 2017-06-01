ГИБДД разъясняет псковичам правила проезда перекрестка с круговым движением

20:25, 24 октября 2017, ПАИ

В связи с частыми обращениями, поступающими на официальный сайт ГИБДД МВД России (www.gibdd.ru), псковская Госавтоинспекция разъясняет правила выезда с перекрестка, перед которым установлен дорожный знак 4.3 «Круговое движение».

При проезде данного вида перекрестков необходимо руководствоваться следующими пунктами Правил дорожного движения (далее ПДД) в зависимости от совершаемых действий: п.8.4, п.8.5, п.8.6, п.13.10, п.13.11.

Если перед перекрестком с круговым движением установлен дорожный знак 2.4 «Уступите дорогу» с табличкой 8.13, которая показывает направление главной дороги и облегчает водителю ориентировку в условиях дальнейшего движения, то в данном случае устанавливается преимущество в движении транспортных средств, движущихся по перекрестку с круговым движением перед транспортом, осуществляющим въезд на него.

При въезде на перекресток, перед которым установлен дорожный знак 4.3 «Круговое движение» водители не обязаны перестраиваться на крайнюю правую полосу, и могут продолжать движение по той полосе, которую они занимали при подъезде к перекрестку, поскольку перекресток с круговым движением представляет собой исключение из общего правила и здесь нет транспортных средств, движущихся со встречного направления. По смыслу данного пункта ПДД перекресток с круговым движением представляет собой проезжую часть одностороннего движения, к которой справа примыкает ряд дорог с двусторонним движением.

Требование о выполнении маневра из крайнего положения на проезжей части носит общий характер и распространяется на все случаи поворотов или разворотов на перекрестках, перегонах и в иных местах. Правилами дорожного движения не определено, на каком именно расстоянии до места поворота должно быть занято крайнее положение на проезжей части. «Заблаговременность» подразумевает, что в крайнем положении транспортное средство должно находиться до начала выполнения маневра. После того как вы въехали, вновь сработает правило «крайних положений». Поэтому покидать такой перекресток следует так же, как и обычный, предварительно прижавшись к правому краю. Отступление от этого общего правила возможно при организации правого поворота на перекрестке по нескольким полосам движения, о чем водителей должны информировать дорожные знаки.

На некоторых перекрестках главная дорога может изменять свое направление. Для информирования водителей о дальнейшем направлении главной дороги в таких случаях перед перекрестком устанавливают знак «Главная дорога» с дополнительной табличкой «Направление главной дороги». Если водители подъезжают к перекрестку по главной дороге, то они, имея равное право на движение, разъезжаются, руководствуясь между собой правилом проезда перекрестков равнозначных дорог, где водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа.