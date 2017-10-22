9 ноября состоится официальная презентация мяча ЧМ-2018

21:52, 24 октября 2017, ПАИ

Представление официального мяча чемпионата мира по футболу 2018 года планируется провести 9 ноября. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

«Да, презентация мяча запланирована на 9 ноября», - отметил он.

На прошлой неделе Сорокин сообщил, что дизайн мяча уже разработан компанией Adidas.

На Кубке конфедераций, который прошел в России летом этого года, играли мячом «Красава».

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, Саранске и Сочи. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 1 декабря в Москве.