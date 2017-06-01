Качество дорожного покрытия двух мостов в Пскове проверяет специализированная лаборатория

22:16, 24 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 24 октября, представители Управления городского хозяйства администрации Пскова как заказчики работ по муниципальным контрактам совместно с участниками общественного движения «Убитые дороги Пскова» проверили качество укладки асфальта на Ольгинском и Троицком мосту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. Для забора проб (кернов) была привлечена независимая лаборатория Государственного комитета Псковской области по транспорту.

«Данный участок дороги был положен в дождь, подобные работы приводят к тому, что через короткое время асфальт разрушается и дорогу придется ремонтировать снова» - высказали свое мнение представители общественной организации относительно участка покрытия Ольгинского моста.

«Подгрунтовка была проведена утром, в сухую погоду. Каток уплотнял уложенный асфальт, когда на завершающей стадии укладки пошел дождь. Это допустимо, нарушения технологии нет», - отметили представители Комитета по транспорту Псковской области.

Для того чтобы выяснить, соответствует ли покрытие необходимой толщине в 5 см и каково сцепление между его слоями, специалисты дорожной лаборатории провели отбор проб. Визуальный осмотр кернов был проведен на месте, видимых дефектов не выявлено. Для более детального исследования вырубка будет передана в стационарную лабораторию для определения зернового состава и физико-механических характеристик асфальтобетона. В течение недели будет выдано заключение.

Для того чтобы не повредить гидроизоляцию моста, что может повлечь за собой деформацию капитальных конструкций сооружения, пробы асфальта были взяты в присутствии специалистов УГХ с профильным образованием и лицензированной лабораторией.

Вторым объектом исследования стал Троицкий мост. Пробы также отправлены на лабораторное исследование.

Заместитель начальника УГХ Татьяна Макарова заверила, что в случае выявленных нарушений после получения результатов экспертизы, подрядчику будет выдано предписание об устранении последствий некачественного ремонта.