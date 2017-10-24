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Россиян и украинцев атаковал новый вирус-вымогатель «Плохой кролик»

Пользователей из России и Украины атаковал вирус-шифровальщик Bad Rabbit («Плохой кролик»), который блокирует компьютер и требует деньги за восстановление доступа к нему. Как пишет Лента.ру, специалисты по информационной безопасности из Group-IB показали в Telegram, как выглядят компьютеры, заблокированные Bad Rabbit.

Аналитики компании установили, что атака готовилась несколько дней. В ESET предупреждают, что вирус проникает в компьютер через обновление плагина Adobe Flash. После этого он заражает ПК и шифрует файлы на нем. Затем на мониторе появляется сообщение о том, что компьютер блокирован, а для расшифровки файлов необходимо зайти на сайт Bad Rabbit — caforssztxqzf2nm.onion через браузер Tor.

На сайте в темном интернете нужно ввести «персональный код установки». Это шифр, который отображается на экране парализованного устройства. Далее должен появиться адрес кошелька, на который требуют перевести 0,05 биткоина за расшифровку файлов. Эта сумма равна примерно 283 долларам или почти 16 тысячам рублей.

На выкуп дается 48 часов, все это время на заблокированном мониторе отображается таймер с обратным отсчетом. По истечении срока сумма выкупа возрастает.

Специалисты «Лаборатории Касперского» отмечают, что большинство пострадавших компьютеров находятся в России, однако жертвами атаки стали также жители Украины, Германии и Турции.

«Зловред распространяется через ряд зараженных сайтов российских СМИ. Все признаки указывают на то, что это целенаправленная атака на корпоративные сети. Используются методы, похожие на те, что мы наблюдали в атаке ExPetr, однако связь с ExPetr мы подтвердить не можем», — сообщила компания в своем блоге.

Ранее 23 октября вирус-вымогатель атаковал серверы «Интерфакса», «Фонтанки» и предположительно других российских СМИ. Зловред также вторгся в работу министерства инфраструктуры Украины, Государственной авиационной службы Украины, компьютерной системы киевского метро, а также информационной системы аэропорта Одессы.

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