Пограничное состояние

10:55, 25 октября 2017, ПАИ

Каждый день начинается с очередной порции плохих новостей, мысли о кредите не дают спокойно жить, всё вокруг раздражает, или наоборот, не вызывает никаких эмоций, вам тяжело подниматься с постели и «опять ехать на эту дурацкую работу». А тут ещё осень, дожди, серый пейзаж и нет поводов для радости. Приехали, у вас депрессия.

Из-за расхожего употребления этого диагноза сложился стереотип, что депрессия — не болезнь, а блажь, удобное оправдание для слабаков и лентяев или временное состояние, которое пройдёт само, достаточно взять в себя в руки и не ныть. К сожалению, это не так, а всех, кто думает иначе, ждёт масса неприятных сюрпризов. Депрессия - серьёзное, опасное заболевание, которое тяжело поддается лечению. Снимите, наконец, костюм железного человека, прислушайтесь к себе и попросите о помощи, только не Google, а профессионалов с медицинским образованием. Обратимся к мнению и советам врача-психиатра регионального наркологического диспансера Олега Корзуна и заместителя главного врача областной психиатрической больницы № 1 Валентины Шевцовой.

Депрессия для всех

Депрессии подвержены практически все, уверяют врачи. На приём к психиатрам приходит много молодых людей, студентов колледжей, вузов, недавних школьников, причём обоих полов. Для них в основном характерен психологический инфантилизм — недоразвитие личностных черт, особенно в сфере эмоций. ​​​​​​​Не сдал сессию, экзамен, пришла повестка из военкомата — жизнь кончена. Вместо решения проблемы и выстраивания поведения в стрессовой ситуации происходит полная дезадаптация, возникает чувство безысходности.

Это касается не только молодых людей, но и людей в возрасте. Для них сильным стрессом является потеря близкого человека, неприятности на работе. Часто спусковым крючком становится непростое экономическое положение, безработица и безденежье. Множество попыток свести счёты с жизнью происходят из-за того, что человек, например, не может выплатить кредит. И вот семейные люди 40-45 лет с руками-ногами и возможностью подработать решают, что это лучший выход, удивляется Олег Корзун.

За последние три года структура приёма в амбулаторном психоневрологическом отделении диспансера сильно изменилась. Невротические пограничные состояния, к которым относится и депрессия, занимают 35-40% от общего числа пациентов. Из 19 тысяч пациентов, состоящих на учёте в областной психиатрической больнице, 60% - как раз люди с депрессиями и неврозами.

Эффект домино

Каковы симптомы депрессии? Почти все знают про снижение настроения. Менее известный факт — человек в депрессии испытывает чувство необоснованной тревоги. Если преходящее тревожное состояние не лечить и запустить, это приводит к тому, что качество жизни значительно ухудшается, страдает память, внимание, человек как бы замедляется, а из-за раздражительности и агрессии возникают конфликты на работе, которые могут приводить к истерикам. Наступает эффект домино, начинаются проблемы в семье, так как такие состояния обычно вымещаются на родных.

По словам Валентины Шевцовой, многие замечают изменение аппетита. Человек совсем не может есть или начинает «заедать» своё состояние всем подряд. Часто нарушается сон (ранние пробуждения или, напротив, невозможность подняться с утра), отсюда появляется вялость, утомляемость, также возникает апатия, слёзы без повода, желание сделать из мухи слона. Утрачивается способность получать удовольствие от чего-либо, пропадает интерес не только к себе, но и к близким. Нередко отмечаются головокружения, возникает шаткость походки, появляется тремор, возможно даже физическое ощущение боли в груди, в боку. Иногда вообще депрессия выражается общим плохим самочувствием и всевозможными болями, нежели снижением настроения.

Зачастую человек понимает, что что-то происходит, но сделать с этим ничего не может. В результате появляется эмоциональное истощение, к которому может присоединиться чувство вины, убеждённость в своей ненужности вплоть до мыслей о самоубийстве.

Обратите внимание на то, что происходит с вашим настроением в течение дня, с какими мыслями вы просыпаетесь, если «ну вот, опять мне идти на эту ужасную работу», то либо вы работаете не там, либо что-то случилось. Если близкие и знакомые делают вам замечания относительно того, что вы стали нервным, плохо выглядите, это тоже повод обратиться к специалисту.

«А что обо мне подумают?»

Люди боятся психиатров, констатирует Олег Корзун. Даже не столько врачей, сколько мер, которые могут последовать после приёма. Если человек имеет водительское удостоверение, право на ношение оружия, у него возникает опасение всего этого лишиться. Многие боятся постановки на учёт и того, что сведения о них куда-то отправят. Хотя заводится лишь обычная медицинская карта. Ещё широко распространён страх: «А что обо мне подумают родные и знакомые?»

В результате люди начинают заниматься самолечением, в течение нескольких месяцев закидываются успокоительными, которые не помогают. Это на самом деле бич: сами себе препараты назначим, сами установим дозировку, потому что «так написано в интернете». Не стоит следовать советам диванных экспертов, составляя коктейль из антидепрессантов.

С запущенными случаями тяжело бороться амбулаторно, но если пациент пришёл вовремя, то улучшение наступает довольно быстро. После назначения адекватного лечения присутствующая симптоматика уходит в течение месяца-двух. Человек вполне может амбулаторно, не прерывая работы, выйти из этого состояния, уверен Олег Корзун. К тому же в наркологическом диспансере есть кабинет обратной биологической связи, работает психолог, проводятся физиотерапевтические процедуры: массаж, ванны, разнообразные виды душей. В стационаре проходят сеансы арт-терапии, групповые и индивидуальные психотерапевтические сеансы, во время занятий вырабатываются волевые процессы, которые необходимы для борьбы с проблемами.

После лекарств человек довольно быстро ощущает улучшение, у него снова хорошее настроение и ничего не болит, поэтому он считает, что вылечился и самостоятельно прекращает приём препаратов. Однако многие препараты не прощают такого к себе отношения, появляется синдром отмены - болезнь возвращается с новой силой. Надо помнить, что курс лечения длительный — не менее трех месяцев, иногда до полугода. Качество жизни восстанавливает в течение нескольких недель, потом идёт закрепление результатов. Пациенты часто этого не понимают, все хотят вылечиться по мановению волшебной палочки. Но если психика дала сбой один раз, не исключён рецидив.

Наука о проблемах

Если в течение двух недель человек справился со стрессом, то депрессии и связанных с ней проблем удастся избежать. Это зависит от генетики, от развития в детстве, от того, как родители учили своего ребёнка решать проблемы и учили ли вообще. На детей надо обращать особое внимание, это самый ранимый возраст, напоминает Валентина Шевцова. Если в семье есть алкоголики, ребёнок ничего хорошего не видит, его могут ударить, не дать еды. По словам специалиста, в итоге он просто не знает как себя вести: ребёнок должен любить родителей, но в душе их ненавидит. Плюс телевидение, которое навязывает дурные примеры. Отсюда у нас масса агрессивных личностей, такого количества никогда не было, утверждают врачи.

К тому же в школах, к общему сожалению психиатров, нет очень важного урока по этике отношений и решению проблем, поэтому многие просто не знают, как на них реагировать, как вести себя в семье или с посторонними людьми. Любая проблема превращается в значительную психотравмирующую ситуацию.

«Кому будет легче от того, что вы сломаетесь?»

Во избежание депрессии специалисты советуют гармонизировать физическое и психическое развитие, то есть не забывать о физических нагрузках (спорт, танцы, велопрогулки), большую работу делить на несколько этапов и ставить перед собой достижимые цели. Притязания не должны быть завышенными, иначе вы рискуете оказаться в стрессовой ситуации.

Справиться со стрессом помогут медитация, йога, плавание, ванны с морской солью. Помимо водных процедур психиатры настоятельно рекомендуют любить себя и не работать из последних сил, чтобы оплатить кредит. Щадите себя, если чувствуете усталость, дайте организму отдохнуть. «Кому в итоге будет легче от того, что вы сломаетесь?» - справедливо замечают психиатры.

Продумывайте взаимоотношения на работе, реже встречайтесь с теми, кто вам неприятен. Не уповайте на успокоительные. При тяжелых стрессах и депрессиях они не помогут. Нормализуйте приём пищи, не используйте алкоголь в качестве антидепрессанта и поменьше слушайте советы вроде «попей валокордин с корвалолом, сразу полегчает». Там содержится фенобарбитал - вещество, на которое легко подсесть.

Близким следует проявить чуткость и не оставлять человека в пограничном состоянии наедине с собой. Привлекайте его к решению домашних вопросов, втягивайте в садово-огородные заботы, не допускайте того, чтобы он лежал и смотрел в одну точку. Если плохое самочувствие с сопутствующими симптомами затянулось дольше чем на две недели, вместе отправляйтесь к врачу, если не к психиатру, то хотя бы к неврологу.