Псковские компании приглашают принять участие в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области охраны труда

22:29, 24 октября 2017, ПАИ

Организации Псковской области и специалистов по охране труда приглашают принять участие в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области охраны труда. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения, смотр-конкурс проводится по двум номинациям «Лучшая организация по охране труда», «Лучший специалист по охране труда» по результатам деятельности за предыдущий 2016 год и текущий 2017 год.

Чтобы принять участие в смотре-конкурсе, необходимо до 30 октября 2017 года представить в Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения, расположенный по адресу: 180004, г. Псков, Октябрьский проспект, дом 27, e-mail: komtzan@trud.pskov.ruзаявку и сведения о показателях работы.

Форма заявки и сведений о показателях работы, а также Положение о смотре-конкурсе расположены на сайте комитета http:trud.pskov.ru в разделе Работодателю «Смотр-конкурс по охране труда».

Консультацию можно получить по телефону 8(8112) 66-40-63, 66-96-21 у консультанта отдела труда Степанова Дмитрия Анатольевича (e-mail: da.stepanov@trud.pskov.ru).

Победители смотра-конкурса награждаются дипломами и денежными призами. Итоги смотра-конкурса будут подведены в декабре 2017 года.