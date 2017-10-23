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Культура

В рамках IV Пушкинского бала состоится открытие выставки работ Игоря Шаймарданова

11 ноября в преддверии традиционного Пушкинского бала состоится открытие выставки работ Игоря Шаймарданова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного совета профсоюзов, выставка будет работать в зале столовой «Пушкиногорья», в 12.30 планируется встреча художника со зрителями. Напомним, что в творчестве Игоря Шаймарданова образ Пушкина играет особую роль. 

В 2008 и 2009 годах он был главным художником Всероссийского Пушкинского праздника поэзии в Михайловском. Работы Игоря Шаймарданова хранятся в Пушкинском Заповеднике, Государственном музее А. С. Пушкина (Москва), Всероссийском музее А.С. Пушкина (Санкт–Петербург), Музее-квартире В. В. Набокова (Санкт–Петербург), Псковской картинной галерее, частных собраниях. 

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