25 октября в Пскове пройдут массовые проверки водителей и пешеходов
Сотрудники специализированной роты ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Псковской области 25 октября проведут на территории Пскова массовые проверки водителей, управляющих транспортными средствами, с целью выявления отдельных видов нарушений Правил дорожного движения.
Как сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве, проверки пройдут с 10.00 до 12.00.
Цель мероприятий - выявление нарушений ПДД РФ пешеходами, нарушений правил перевозки детей, неуплаты административных штрафов в установленный законом срок.