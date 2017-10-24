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Страна и мир

Рецепт счастья от Эйнштейна продан c аукциона за полтора миллиона долларов

Рецепт счастья, которым физик Альберт Эйнштейн 95 лет назад отблагодарил посыльного в токийской гостинице, продан за 1,5 миллиона долларов с аукциона в Иерусалиме, сообщили устроители торгов.

Как пишет РИА Новости, в ноябре 1922 года у великого физика, приехавшего с лекциями в Японию, недавно узнавшего о присуждении ему Нобелевской премии и пожинавшего первые плоды мировой известности, не оказалось под рукой мелочи на чаевые. Не желая отпускать курьера с пустыми руками, он написал по-немецки пару житейских советов и посоветовал сохранить обе бумаги, объяснив, что в будущем «их ценность может оказаться значительно выше обычных чаевых».

«Спокойная и скромная жизнь дарит больше счастья, чем погоня за успехом в сочетании с постоянной неуспокоенностью», — гласит совет от Эйнштейна на фирменном бланке отеля. За этот лот неизвестный покупатель заплатил 1,56 миллиона долларов при стартовой цене в 2 тысячи, информирует сайт аукционного дома Winners.

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