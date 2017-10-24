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Общество

Директором псковского Дома офицеров могут назначить Александра Царкозенко

Кандидатура Александра Царкозенко будет рассмотрена для назначения на должность директора псковского Дома офицеров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Островского района. Вопрос о назначении нового директора ДО и заключении ним срочного трудового договора может быть рассмотрен уже на ближайшей сессии, которая состоится в пятницу, 26 октября.

Александр Царкозенко в прошлом работал художественным руководителем Псковской областной филармонии.  До Псковской областной филармонии он трудился в Центре культуры «Юбилейный» Острова, а затем в администрации Островского района.

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