Директором псковского Дома офицеров могут назначить Александра Царкозенко

22:06, 24 октября 2017, ПАИ

Кандидатура Александра Царкозенко будет рассмотрена для назначения на должность директора псковского Дома офицеров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Островского района. Вопрос о назначении нового директора ДО и заключении ним срочного трудового договора может быть рассмотрен уже на ближайшей сессии, которая состоится в пятницу, 26 октября.

Александр Царкозенко в прошлом работал художественным руководителем Псковской областной филармонии. До Псковской областной филармонии он трудился в Центре культуры «Юбилейный» Острова, а затем в администрации Островского района.