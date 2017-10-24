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Общество

Опочка отпраздновала свое 603-летие

14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, Опочка отметила свое 603-летие. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Опочецкой администрации, к этому празднику было приурочено немало различных мероприятий. В их числе программа «У творчества нет границ», состоявшаяся в Доме культуры.

В рамках программы чествовали опочан, заслуживших уважение своим трудом и участием в общественной жизни района. Поздравить с праздником ревний город и его жителей приехали гости из города Резекне, сотрудничество с которым было положено на фестивале «Река Великая». Латвийскую делегацию возглавили представители Резекненской городской Думы – заместитель председателя по образованию, культуре и социальным вопросам Лидия Остапцева и депутат Янис Кришанс, которые сердечно поздравили опочан. 

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