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Спорт

В Бежаницком районе прошел конкурс «Папа, мама, я — спортивная семья»

На базе Бежаницкого центра развития творчества детей и юношества прошел районный этап соревнований спортивных семей «Папа, мама, я — спортивная семья». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации, в состязании участвовало 4 семьи из Бежаниц, села Чихачева и поселка Красный Луч.

По итогам спортивных состязаний и конкурсов места распределились следующим образом:

Спортивные семьи награждены грамотами соответствующих степеней, сувенирами и сладкими призами.

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