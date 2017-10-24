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С 25 октября «Аэрофлот» введет новые правила возврата авиабилетов из-за отказа в визе

С 25 октября пассажиры «Аэрофлота» больше не смогут сдать невозвратный билет, в случае если был получен отказ в визе любого государства. Как сообщает РБК, сейчас такой опцией пользуется всего 1% от общего количества туристов

«Для авиабилетов, оформленных с 25 октября 2017 года, в случае отказа пассажиру в выдаче визы возврат билета следует производить по правилам примененных тарифов как для случая добровольного отказа от перевозки», — говорится в телеграмме крупнейшего российского авиаперевозчика «Аэрофлота», разосланного своим агентам. Об этом сообщает портал frequentflyers.ru. В распоряжении РБК также имеется телеграмма «Аэрофлота». В ней авиакомпания объясняет, что новые правила вводятся для приведения локальных нормативных актов в соответствие требованиям действующего законодательства (ФАП-82) и в связи с вводом с 1 января 2016 года новой структуры тарифов. В связи с этими поправками отказ в выдаче визы пассажиру больше не относится к случаям вынужденного отказа от перевозки.

Массового использования механизма возврата невозвратных билетов из-за отказа в визе среди туристов до сих пор не наблюдалось, говорит исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. ​Гендиректор билетного агента «ВИП сервис» Дмитрий Горин ​отмечает, что при запросе шенгенской визы российские туристы сталкиваются с отказом менее чем в 1% случаев. По его словам, после изменения правил для невозвратных билетов страховки от невыезда могут стать более востребованными среди туристов.

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