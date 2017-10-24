По результатам двух этапов конкурса предложены два кандидата на пост главы администрации Великих Лук

22:15, 24 октября 2017, ПАИ

По результатам двух этапов конкурса на рассмотрение депутатов великолукской городской думы предложены два кандидата на пост главы администрации города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе великолукской администрации.

Такое решение приняла конкурсная комиссия, заседание которой состоялось сегодня, 24 октября. Члены комиссии – первый заместитель главы города Сергей Гусев, заместитель главы города Сергей Агарев, заместитель председателя комитета по законодательству и экономической политике Псковского областного собрания Владимир Яников и председатель комиссии, глава города Николай Козловский в ходе первого этапа конкурса рассмотрели представленные участниками документы.

Оба претендента – директор МУП «Тепловые сети» Игорь Чевжик и главный редактор газеты «Великолукская Правда» Александр Гуськов представили все необходимые документы в полном объеме и нужной форме.