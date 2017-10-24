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Политика

По результатам двух этапов конкурса предложены два кандидата на пост главы администрации Великих Лук

По результатам двух этапов конкурса на рассмотрение депутатов великолукской городской думы предложены два кандидата на пост главы администрации города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе великолукской администрации.

Такое решение приняла конкурсная комиссия, заседание которой состоялось сегодня, 24 октября. Члены комиссии – первый заместитель главы города Сергей Гусев, заместитель главы города Сергей Агарев, заместитель председателя комитета по законодательству и экономической политике Псковского областного собрания Владимир Яников и председатель комиссии, глава города Николай Козловский в ходе первого этапа конкурса рассмотрели представленные участниками документы.

Оба претендента – директор МУП «Тепловые сети» Игорь Чевжик и главный редактор газеты «Великолукская Правда» Александр Гуськов представили все необходимые документы в полном объеме и нужной форме. 

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