25 октября в России отмечают День таможенника

08:49, 25 октября 2017, ПАИ

День таможенника Российской Федерации отмечается 25 октября.

Как пишет портал calend.ru, именно в этот день в 1653 году в стране впервые появился Единый таможенный устав, родившийся из Указа царя Алексея Михайловича о взимании таможенной пошлины «в Москве и городах российских». С этого момента таможня стала государственной службой, предназначенной для защиты экономических интересов страны.

25 октября 1991 года по Указу президента России был образован Государственный таможенный комитет Российской Федерации.

Добавим, что на территории Псковской области работает одна из крупнейших на Северо-Западе России Псковская таможня.